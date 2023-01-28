Кабмін затвердив порядок бронювання військовозобов’язаних працівників від мобілізації, а також критерії для підприємств, за якими вони вважатимуться критично важливими для економіки. Відповідне рішення ухвалили на засіданні 27 січня, повідомив представник Кабміну у ВР Тарас Мельничук.

Згідно з ухвалою, бізнес зможе забронювати до 50% військовозобов’язаних працівників, які є критично важливими для того, щоб підприємство продовжувало працювати.

Бронювати працівників зможуть підприємства, які визнають критично важливим для функціонування економіки. Для цього вони мають відповідати щонайменше трьом критеріям із переліку, серед якого є такі:

загальна сума сплачених бізнесом податків та інших зборів перевищує 1,5 мільйона євро;

сума річних надходжень підприємства в іноземній валюті складає не менше як 32 мільйони євро в еквіваленті;

немає заборгованостей зі сплати ЄСВ;

середня місячна зарплата працівників не менша за середню заробітну плату по регіону;

є резидентство в «Дія.City».

Бронювання, які раніше вже надавались працівникам за старою процедурою, будуть залишатися чинними впродовж року від дати видачі.

Новий порядок бронювання ще повинен підписати прем’єр-міністр, після цього його опублікують на урядовому сайті й він вступить у дію.