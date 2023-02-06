У Львівській області подати заявку до «Гвардії наступу» можна у ЦНАПах

Долучитися до новостворених штурмових бригад «Гвардія наступу» можна у вісьмох ЦНАПах Львівщини. Про це у понеділок, 6 лютого, повідомили в обласній військовій адміністрації.

Подати заявку можна у Центрах надання адміністративних послуг Львівщини за такими адресами:

м. Кам’янка-Бузька, Львівський район, вул. Незалежності, 20 А; м. Городок, Львівський р-н, вул. Майдан Гайдамаків, 6; м. Стрий, Стрийський р-н, вул. Шевченка, 71; м. Дрогобич, Дрогобицький р-н, вул. Бориславська, 8-А; м. Золочів, Золочівський р-н, вул. Чорновола, 3; м. Самбір, Самбірський р-н, площа Ринок, 1; м. Червоноград, Червоноградський р-н, пр. Шевченка, 27; м. Яворів, Яворівський р-н, вул. Львівська, 10.

Також, охочі приєднатися до формування можуть подати анкету на сайті «Гвардії наступу».

Нагадаємо, ініціатива створення штурмових бригад «Гвардія наступу» належить Міністерству внутрішніх справ України. Кожне формування матиме свої бойові завдання, однак усі вони працюватимуть на посилення Сил оборони та звільнення окупованих територій.