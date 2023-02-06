Долучитися до штурмових бригад «Гвардія наступу» можна у вісьмох ЦНАПах Львівщини
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Долучитися до новостворених штурмових бригад «Гвардія наступу» можна у вісьмох ЦНАПах Львівщини. Про це у понеділок, 6 лютого, повідомили в обласній військовій адміністрації.
Подати заявку можна у Центрах надання адміністративних послуг Львівщини за такими адресами:
- м. Кам’янка-Бузька, Львівський район, вул. Незалежності, 20 А;
- м. Городок, Львівський р-н, вул. Майдан Гайдамаків, 6;
- м. Стрий, Стрийський р-н, вул. Шевченка, 71;
- м. Дрогобич, Дрогобицький р-н, вул. Бориславська, 8-А;
- м. Золочів, Золочівський р-н, вул. Чорновола, 3;
- м. Самбір, Самбірський р-н, площа Ринок, 1;
- м. Червоноград, Червоноградський р-н, пр. Шевченка, 27;
- м. Яворів, Яворівський р-н, вул. Львівська, 10.
Також, охочі приєднатися до формування можуть подати анкету на сайті «Гвардії наступу».
Нагадаємо, ініціатива створення штурмових бригад «Гвардія наступу» належить Міністерству внутрішніх справ України. Кожне формування матиме свої бойові завдання, однак усі вони працюватимуть на посилення Сил оборони та звільнення окупованих територій.
Бригади створюватимуть на базі Національної поліції, Державної прикордонної служби та Національної гвардії: «Сталевий кордон», «Червона калина», «Лють», «Рубіж», «Спартан», «Кара-Даг», «Буревій» та «A30В».
Основу новостворених бригад складатимуть чинні та колишні військові й правоохоронці, які ще у 2014 році стали на захист України. Додатково бригади укомплектовуватимуть добровольці.
«Кандидат має пройти військово-лікарську комісію, здати психологічний тест та тест з фізичної підготовки. Лише після цього його чи її зарахують в обрану бригаду: Нацгвардії, Держприкордонслужби чи Нацполіції. Після медичних комісій для бійців бригад розпочнеться навчання. Воно триватиме кілька місяців: спочатку індивідуальне, потім – у складі підрозділу. Коли командир буде розуміти, що підрозділ готовий, він перейде до виконання бойових завдань», – пояснюють в Львівській обласній військовій адміністрації.