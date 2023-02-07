Рекрутинг до «Гвардії наступу» відбувається за принципом індивідуального підходу

Виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко стверджує, що до ініційованої МВС «Гвардії наступу» станом на вечір 6 лютого подали заявки понад 8 тис. добровольців, Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

За його словами, усі вони будуть проходити співбесіду та перевірки.

«Найбільше добровольців записалося в Національну гвардію, але там і більше бригад. В Нацгвардії шість бригад, в Нацполіції – одна та поки що одна – у Держприкордонслужбі. Набір триватиме 60 днів. Це не сталий процес, ми з кожним добровольцем проводимо співбесіду, військово-лікарську комісію, перевіряємо його фізичні та ментальні здібності і проводимо спеціальні перевірки. Оскільки ті особи, які йдуть на службу, не можуть мати судимостей», – сказав Клименко.

Рекрутинг відбувається за принципом індивідуального підходу.

«Доброволець, який заповнює анкету, приходить в ЦНАП, на сайті або по «гарячій лінії», він пише спеціалізацію і сам обирає бригаду. Коли приходить на співбесіду, доброволець каже, що може управляти танком або БТРом, або він снайпер, або лікар. Ми індивідуально підходимо до кожного. До того ж якщо доброволець обирає розвідку – ми його випробовуємо, якщо мінометний підрозділ – він буде вчитися стріляти з міномету», – сказав виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ.

За його словами, «Гвардія наступу» буде орієнтована на звільнення території.

«Ми будемо працювати на наступ. Поки ЗСУ обороняють рубежі, ми готуємось до визволення наших територій», – додав він.

Як інформував ZAXID.NET, 3 лютого Міністерство внутрішніх справ розпочало формування штурмових бригад «Гвардія наступу», частиною яких можуть стати добровольці. Доєднатися до «Гвардії наступу» можна через подачу анкети на сайті storm.mvs.gov.ua або у Центрах надання адміністративних послуг. Долучитися можна до таких бригад Нацгвардії «Буревій», «Червона Калина», «Кара-Даг», «Рубіж», «Спартан», «Азов», бригади Нацполіції «Лють» та бригади Держприкордонслужби «Сталевий кордон».