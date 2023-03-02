Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що Україна змінить стратегію майбутньої деокупації Криму. За його словами, йдеться про «зміну черговості політико-дипломатичних, військових, економічних засобів».

«Стратегія деокупації Криму – час нової редакції. Черговість засобів деокупації – політико-дипломатичних, військових, економічних тощо – вимагає зміни пріоритетів», – повідомив Данілов.

У чому полягатиме суть цих змін, а також будь-які інші подробиці Данілов не повідомив.

Раніше Ентоні Блінкен заявив, що США «не заохочують Україну повернути Крим, але й не перешкоджатимуть робити це».

Водночас, колишній командувач Сухопутних сил США у Європі, генерал-лейтенант Бен Годжес. вважає, що Донбас і Крим повернуться під повний контроль України.

За його словами, щоб витіснити російські війська з Криму, достатньо регулярно обстрілювати шляхи постачання. Він наголосив, що швидка деокупація можлива за наявності у ЗСУ далекобійної зброї. Годжес наголосив, що нашим військовим потрібно завдавати ударів по мостах у Маріуполі, Мелітополі та шляхах, які ведуть до Криму. Це унеможливить подальше перебування там окупантів.