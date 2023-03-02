Олексій Данілов заявив про зміну стратегії звільнення Криму
За словами секретаря РНБО, «настав час для нової редакції стратегії деокупації Криму»
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що Україна змінить стратегію майбутньої деокупації Криму. За його словами, йдеться про «зміну черговості політико-дипломатичних, військових, економічних засобів».
«Стратегія деокупації Криму – час нової редакції. Черговість засобів деокупації – політико-дипломатичних, військових, економічних тощо – вимагає зміни пріоритетів», – повідомив Данілов.
У чому полягатиме суть цих змін, а також будь-які інші подробиці Данілов не повідомив.
Раніше Ентоні Блінкен заявив, що США «не заохочують Україну повернути Крим, але й не перешкоджатимуть робити це».
Водночас, колишній командувач Сухопутних сил США у Європі, генерал-лейтенант Бен Годжес. вважає, що Донбас і Крим повернуться під повний контроль України.
За його словами, щоб витіснити російські війська з Криму, достатньо регулярно обстрілювати шляхи постачання. Він наголосив, що швидка деокупація можлива за наявності у ЗСУ далекобійної зброї. Годжес наголосив, що нашим військовим потрібно завдавати ударів по мостах у Маріуполі, Мелітополі та шляхах, які ведуть до Криму. Це унеможливить подальше перебування там окупантів.