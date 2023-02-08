«Я вірю, що Україна може звільнити Крим до кінця серпня цього року», – Бен Годжес

Ключовим фактором у перемозі над Росією є деокупація Криму і Збройні сили України можуть зробити це до кінця літа, хоча це потребує додаткових засобів, в тому числі високоточної зброї більшої дальності. Про це заявив колишній командувач Сухопутних сил США у Європі, генерал-лейтенант Бен Годжес.

Він переконаний, що Донбас повернеться під повний контроль України.

«Донбас буде вашим, але я переконаний що і звільнити Крим можливо цього літа. Якщо у вас будуть засоби завдавати дальніх ударів. І після цього все впаде. Крим – це ключ», – сказав Годжес.

За його словами, щоб витіснити російські війська з Криму, достатньо регулярно обстрілювати шляхи постачання. Він наголосив, що швидка деокупація можлива за наявності у ЗСУ далекобійної зброї. Годжес наголосив, що нашим військовим потрібно завдавати ударів по мостах у Маріуполі, Мелітополі та шляхах, які ведуть до Криму. Це унеможливить подальше перебування там окупантів.

«Я вірю, що Україна може звільнити Крим до кінця серпня цього року. Якщо, і це велике "якщо", Захід забезпечить потреби України, щоб вона зробила Крим неефективним для російських військових», – констатував Годжес.

Американський генерал прогнозує, що в найближчі 2-3 місяці РФ використає масу ненатренованих бійців, щоб прорвати українську оборону. Годжес скептично ставиться до того, що новий наступ Росії на Україну буде якимось значним.

«Навіть якщо їм вдалося залучити 200 чи 300 тисяч людей, питання логістики залишаються відкритими. Навіть якщо їм і вдалося накопичити таку масу живої сили, для наступу потрібне обладнання, потрібні ланцюги забезпечення. Тому я і скептичний щодо того, що буде щось значне», – пояснив генерал у відставці.

Він також заявив про відсутність сумнівів у тому, що Росія спробує кинути в бій нові сили з надією прорвати українську оборону. Екс-командувач військами США зауважив, що в росіян немає персоналу – сержантів та офіцерів, які могли б повноцінно навчати новобранців.