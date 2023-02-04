Командування ЗСУ самостійно приймає рішення щодо операцій із звільнення своїх територій, в тому числі і рішення про далекобійні ракети GLSDB, які США планує надати Україні. Про це заявив представник Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер під час брифінгу.

«У рамках пакету USAI ми постачатимемо Україні бомби малого діаметра наземного базування. Це дає їм можливість далекої дії – можливість ведення вогню на великі відстані, що знову ж таки дозволить проводити операції із захисту своєї країни та повернути свою суверенну територію в окупованих Росією районах», – сказав Райдер.

Він зазначив, що це озброєння дозволить ЗСУ повернути під контроль України тимчасово окуповані території. При цьому речник Пентагону підкреслив, що США не збираються втручатися в плани України зі звільнення своїх територій.

«Коли справа доходить до українських планів операцій, очевидно, що це їхнє рішення. Я не збираюся говорити чи будувати припущення про можливі майбутні операції, але знову ж таки весь цей час ми працювали з ними, щоб надати їм можливості, які дозволять їм бути ефективними на полі бою», – заявив Райдер.

Напередодні США підготували для України новий пакет військової допомоги на суму 2,2 млрд доларів. Пакет, зокрема, включає високоточні далекобійні ракети GLSDB.