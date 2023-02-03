США підготували для України новий пакет військової допомоги на суму 2,2 мільярди доларів. З відповідною заявою виступив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає Укрінформ.

Пакет, зокрема, включає:

високоточні ракети GLSDB;

звичайні та далекобійні ракети для HIMARS;

2 установки ППО Hawk;

250 протитанкових ракет Javelin;

артилерійські боєприпаси калібрів 120 і 150 мм;

181 броньоване авто MRAP;

190 важких кулеметів.

Пакет допомоги складається з двох частин: 425 млн доларів із запасів Міноборони США і 1,75 млрд доларів – замовлення виробникам. Таким чином, з моменту повномасштабного вторгнення Росії військова допомога США Україні сягнула 29,3 млрд доларів.

Напередодні стало відомо, що Рада Євросоюзу схвалила подальшу військову допомогу Збройним силам України. Йдеться про сьомий транш на 500 млн євро та ще 45 млн євро на підтримку тренувальної військової місії (EUMAM Ukraine).