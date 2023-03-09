Провокація за участі російського пропагандиста Владіміра Соловйова запланована на 11 березня

Найближчим часом Росія планує провести масштабну провокацію на українсько-білоруському кордоні, щоб втягнути Білорусь у війну. Про це свідчать розвідувальні дані ГУР Міноборони.

Як повідомили у відомстві, імовірно, плани окупантів передбачають загрозу руйнування об’єктів інфраструктури та можливі жертви серед мирного населення.

Для детального висвітлення провокації в Білорусь має прибути головний російський пропагандист Владімір Соловйов.

«11 березня планується організація теле-радіомоста та пряма трансляція з місця подій для пропагандистських ЗМІ в РФ», – повідомляють українські розвідники.

В ГУР Міноборони також розповіли, що для цього на територію Білорусі прибувають кілька груп росіян. Імовірно, плани окупантів передбачають загрозу руйнування об’єктів інфраструктури та можливі жертви серед мирного населення.

«Мета провокації – створення ворожої суспільної думки щодо України з боку білоруських громадян та забезпечення повноцінної участі збройних сил країни у війні на боці РФ», – повідомили в ГУР і нагадали, що Україна не проводить жодних бойових операцій на території Білорусі.