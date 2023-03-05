У Білорусі другий день тривають обшуки та арешти через вибухи на аеродромі Мачулищі, де 26 лютого підірвали російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Про це повідомляє білоруський правозахисний центр «Вясна».

«Учора та сьогодні в Мінській області чекісти проводять рейди та затримання через пошкоджений літак у Мачулищах», – йдеться в повідомленні.

Правозахисники зазначають, що співробітники КДБ арештовують усіх, хто переслідувався за адміністративно-політичними статтями з 2020 по 2023 роки. Після обшуків людей везуть до СІЗО КДБ. Наразі відомо про щонайменше 10 таких випадків.

26 лютого стало відомо про інцидент на військовому аеродромі в Мачулищах під Мінськом. Telegram-канал об’єднання колишніх білоруських силовиків ByPol повідомив, що білоруські партизани за допомогою безпілотників підірвали російський військовий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 на військовому аеродромі, розташованому за 12 кілометрів від Мінська. За даними ByPol, в результаті двох вибухів були пошкоджена передня і центральна частини літака. Там стверджували, що пошкодження серйозні, «літак нікуди не полетить».

Пізніше в інтернеті опублікували супутникові фотографії літака. На них було видно, зокрема, темні плями на крилах. Якихось серйозних ушкоджень, як свідчать фотографії, літак не зазнав, та його фюзеляж, імовірно, обгорів.