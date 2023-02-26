На аеродромі в Мачулищах розташована російська військова техніка

На військовому аеродромі «Мачулищі» в Білорусі пролунало три вибухи. Місцеві мешканці повідомляють, що від ранку Мачулищі частково оточені військовими та правоохоронцями. Внаслідок вибуху пошкоджений російський військово-транспортний літак.

Як повідомила білоруська опозиційна ініціатива BYPOL, вранці 26 лютого на військовому аеродромі «Мачулищі» неподалік Мінська пролунали вибухи. Місцеві жителі розповіли, що один потужний вибух трапився ще вночі, ще два – вранці.

Місцеві мешканці спостерігають у районі аеродрома велику кількість військових, «швидкі» та екіпажі міліції, які перевіряють усі автомобілі, що проїжджають.

«Половина Мачулищ оточені. Навколо купа військових, ми бачили п’ять машин військових з автоматами. Всі машини і маршрутки зупиняють, перевіряють речі і багажники», – пишуть місцеві мешканці в соцмережах.

За інформацією ініціативи, внаслідок вибуху пошкоджено російський військово-транспортний літак та снігоприбиральну техніку.

Зазначимо, що на аеродромі в Мачулищах дислокуються російські військові літаки МіГ-31-К, під час злету яких в Україні оголошують повітряну тривогу, адже вони потенційно можуть нести ракети «Кинджал».