26 лютого на військовому аеродромі в Білорусі підірвали російський літак А-50

До підриву російського літака А-50 на білоруському аеродромі «Мачулищі» причетні білоруські партизани. Про це повідомила низка ЗМІ з посиланням на голову опозиційної ініціативи BYPOL Олександра Азарова.

Він підтвердив, що диверсію в «Мачулищах» влаштували білоруські партизани. У коментарі «Белсату» Олександр Азаров розповів, що російський літак А-50 атакували з повітря. Напад за допомогою двох безпілотників здійснили учасники плану «Перемога». Цю операцію, за його словами, готували кілька місяців.

«Це були дрони. Учасники операції – білоруси, учасники плану "Перемога", зараз вони в безпеці за межами країни. Всі розійшлися, нехай тепер шукають вітер у полі», – повідомив він.

За інформацією опозиційного проекту «Беларускі Гаюн», неподалік місця інциденту білоруські силовики знайшли сумку з пультами управління дронами.

Нагадаємо, вранці 26 лютого місцеві повідомили про звуки вибухів на військовому аеродромі «Мачулищі» в Білорусі. Згодом стало відомо, що там підірвали російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50. Внаслідок вибуху в літака пошкоджена кабіна пілота та радіолокаційна антена.

Цей літак А-50 прилетів у Білорусь 3 січня 2023 року і до 26 лютого здійснив 12 вильотів. Загалом військово-космічні сили РФ мають девʼять літаків А-50. Вартість одного такого літака становить близько 330 млн доларів.

Росія та Білорусь офіційно цей інцидент не прокоментували.