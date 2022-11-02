Білоруський аеродром «Мачулищі», 31 жовтня 2022

У Білорусі на аеродромі в Мачулищах продовжують перебувати три винищувачі МіГ-31К російських повітряно-космічних сил, які можуть нести гіперзвукові ракети Х-47М2 «Кинджал». Також там виявили контейнери для зберігання цих ракет.

Норвезьке видання Faktisk опублікувало супутникові знімки аеродрому в Мачулищах, які компанія Planet Labs зробила 18 і 31 жовтня о 10:41 за київським часом. На свіжих фото видно три надзвукові винищувачі-перехоплювачі Міг-31К, які можуть нести на собі гіперзвукові аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» і здатні запускати їх на відстані до двох тисяч кілометрів.

Моніторингова група «Беларускі Гаюн» повідомила, що це винищувачі з реєстраційними номерами: RF-92462, RF-92339 і RF-92333.

Також на знімках можна помітити кілька ракетних контейнерів, де можуть зберігатися ракети «Кинджал».

Білоруський аеродром «Мачулищі» 18 жовтня, фото PLANET LABS

Як зазначає «Українська правда», моніторингова група раніше повідомляла про можливе доправлення «Кинджалів» у Мачулищі. Ракети могли бути доставлені на аеродром 16 жовтня, коли з Росії прилітали три військово-транспортні літаки Іл-76.

Росія має «Кинджали» на озброєнні з 2018 року, ле раніше не розміщувала їх у Білорусі, хоча використовувала проти України. Водночас запаси цих ракет, скоріш за все, дуже обмежені, припускала напередодні британська військова розвідка.