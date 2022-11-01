Упродовж жовтня росіяни завдали кілька масованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України

Унаслідок масованих ракетних ударів по об’єктах енергетичних об’єктах України пошкоджено близько 40% інфраструктури. Про це у вівторок, 1 листопада, повідомив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з комісаркою Європейського Союзу з питань енергетики Кадрі Сімсон, яка відвідала Київ із офіційним візитом.

Як повідомили у Офісі президента, під час зустрічі з Кадрі Сімсон Володимир Зеленський зазначив, що після приєднання України до європейської енергомережі ENTSO-E держава почала експортувати електроенергію у Європу й може виступати одним із гарантів стабільності енергосистеми ЄС. Однак енергетична інфраструктура зазнає регулярних масованих атак ракетами та дронами з боку Росії.

За його словами, внаслідок російської атаки серйозно пошкоджено вже близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України, зокрема ТЕС, ТЕЦ та ГЕС. Володимир Зеленський запропонував створити платформу для підтримки української економіки, зокрема енергетичної галузі, на зразок Контактної групи у форматі «Рамштайн».

«Ця платформа, такий "економічний Рамштайн", будується й почне працювати. Питання енергетики сьогодні йде поруч із фінансовою кризою та дефіцитом зброї, тому має бути створений такий майданчик», – сказав президент.

Своєю чергою, Кадрі Сімсон заявила про необхідність збільшення підтримки українського енергосектору.

«Українська енергетична інфраструктура зазнає цілеспрямованої атаки з боку Росії – жорстокої та негуманної тактики, спрямованої на те, щоб спричинити людські страждання з наближенням зими», – повідомила єврокомісарка на своїй сторінці в Twitter.

Також під час зустрічі Володимир Зеленський закликав запровадити цінові обмеження на російський газ на додачу до цінових обмежень на нафту, а також обмежити постачання російського скрапленого газу до країн ЄС у межах наступного пакету санкцій.

Нагадаємо, що 31 жовтня Росія здійснила нову масовану ракетну атаку по всій території України. Ракети влучили, зокрема, в об’єкти енергетичної інфраструктури, що призвело до аварійного відключення електрики. У ДТЕК заявили, що обладнання для ремонту знищеної інфраструктури закінчилося, однак уже 12 країн зголосилися надати Україні майже 1000 одиниць обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури.