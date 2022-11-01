12 країн нададуть Україні майже 1000 одиниць обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури, яка зазнала пошкоджень внаслідок російського ракетного терору, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Серед обладнання – генератори різних типів, автоматичні перемикачі, теплові гармати та інше.

«Ми вже домовилися про постачання обладнання від урядів і компаній 12 країн: Ізраїлю, Іспанії, Італії, Литви, Німеччини, Північної Македонії, Польщі, Республіки Корея, Словаччини, Словенії, Фінляндії та Франції. Загалом йдеться про 954 одиниці енергетичного обладнання. Перші партії допомоги вже в Україні, решта очікується найближчим часом», – заявив він.

Напередодні, після чергової хвилі масованих ударів по енергетичній інфраструктурі, найбільший енергетичний холдинг України ДТЕК заявив, що у нього закінчилося обладнання для ремонту пошкоджених росіянами об’єктів.