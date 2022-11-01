12 країн дадуть Україні обладнання для ремонту енергетичних об’єктів
12 країн нададуть Україні майже 1000 одиниць обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури, яка зазнала пошкоджень внаслідок російського ракетного терору, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Серед обладнання – генератори різних типів, автоматичні перемикачі, теплові гармати та інше.
«Ми вже домовилися про постачання обладнання від урядів і компаній 12 країн: Ізраїлю, Іспанії, Італії, Литви, Німеччини, Північної Македонії, Польщі, Республіки Корея, Словаччини, Словенії, Фінляндії та Франції. Загалом йдеться про 954 одиниці енергетичного обладнання. Перші партії допомоги вже в Україні, решта очікується найближчим часом», – заявив він.
Напередодні, після чергової хвилі масованих ударів по енергетичній інфраструктурі, найбільший енергетичний холдинг України ДТЕК заявив, що у нього закінчилося обладнання для ремонту пошкоджених росіянами об’єктів.