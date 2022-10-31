Росіяни щоразу пошкоджують те обладнання, яке ремонтні бригади поставили раніше

У компанії ДТЕК закінчилося обладнання для ремонту пошкодженої внаслідок російських ударів інфраструктури. Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону в понеділок, 31 жовтня.

«Ми, на жаль, вже використали запас обладнання, який був у нас на складах після перших двох хвиль атак, що відбуваються з 10 жовтня. Якусь кількість обладнання ми змогли купити. На жаль, вартість обладнання зараз вимірюється сотнями мільйонів доларів. Вже є певні складнощі з купівлею цього обладнання, тому що це дуже дорого», – заявив він.

За його словами, компанія працює над тим, як купити обладнання чи отримати його від партнерів. За його словами, проблема торкнулася всіх енергетиків.

Сахарук також сказав, що аварійні відключення зараз можуть тривати і 6, і 12 годин залежно від того, скільки часу потрібно на відновлення об'єктів, пошкоджених окупантами: «Очевидно, що відновлення буде нешвидким. Щоразу пошкоджується те обладнання, яке ми поставили раніше… Щоразу буде довше й довше».

Як інформував ZAXID.NET, сьогодні здійснила нову масовану ракетну атаку по всій території України. Влучання ракет зафіксовано у Харкові, Запоріжжі, Черкаській, Київській, Дніпропетровській областях – загалом у 10 регіонах. З 50 ракет, які Росія випустила по Україні, 44 з них збили сили ППО.