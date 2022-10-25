Ірина Верещук закликала українських біженців не повертатися додому на зиму

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала українців, які зараз перебувають поза межами України, не повертатися додому до весни, оскільки зима може бути складною через терористичні атаки з боку Росії. Про це інформує «РБК-Україна».

«Ви бачите: Росія перейшла до терору цивільного населення, вона не може воювати з армією, вона програє на полі бою. Ви бачите, що робить Росія. На жаль, мережі (електромережі, – ред.) не витримують. Якщо у вас є можливість перезимувати за кордоном, то варто це зробити», – сказала Верещук.

Очільниця Мінреінтеграції додала, що хотіла б, щоби навесні тривала відбудова Харківської та Херсонської областей, а також усіх інших постраждалих регіонів.

Зазначимо, що росіяни масово атакують критичну інфраструктуру України. За тиждень росіяни зруйнували 30% електростанцій в Україні. Окупаційні війська цілять по трансформаторах, розподільчих підстанціях і пунктах управління.

У зв'язку з російськими обстрілами українців просять економити електрику. Щоби стабілізувати роботу енергосистеми, у країні вводять віялові відключення світла.

Влада закликала громадян приготуватися до важкої зими та економії електроенергії. В Офісі президента вважають, що через російські атаки можуть бути відключення не лише електроенергії, а й водопостачання та теплопостачання.