На Львівщині почали діяти віялові відключення електропостачання для населення. Про це у вівторок, 25 жовтня, повідомили у «Львівобленерго».

Так, 9:20 згідно з розпорядженням головного диспетчера РДЦ Західного регіону НЕК «Укренерго» введена перша черга віялових відключень на Львівщині для населення. Віялові відключення введені у всіх районах області та частково у Львові, орієнтовно 3% від загальної потужності.

Графіків віялових відклюень «Львівобленерго» не повідомляє, однак інформацію по конкретному населеному пункту можна дізнатись у розділі «Чому немає світла» на сайті «Львівобленерго».

Окрім того, у разі відключення світла можна телефонувати за уточненнями в кол-центр за номерами:

0-800-30-15-68

067-333-15-68

050-460-15-68

093-170-15-68

093-170-15-68

Також інформацію про віялові відключення мешканці отримуватимуть у чат-ботах Viber і Telegram.

Про час відновлення електропостачання буде повідомлено додатково за інформацією «Укренерго».

За інформацією голови ЛОВА Максима Козицького, хоч спрогнозувати графіки відключення електроенергії складно, вони будують чергуватись у всіх населених пунктах.

Нагадаємо, з 20 жовтня обмеження споживання електричної енергії запровадили для промислових підприємств Львівщини, частину з них закликали працювати вночі.