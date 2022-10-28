Станом на ранок п’ятниці, 28 жовтня, на Львівщині зупинили застосування віялових відключень електроенергії. Проте залежно від ситуації в енергосистемі країни графіки аварійних відключень можуть знову впровадити.

Як повідомили у «Львівобленерго», від ранку п’ятниці, 28 жовтня, у Львівській області не застосовуватимуть графіки аварійних відключень електроенергії. Під час віялових відключень Львівську область поділили на чотири групи та енергетики розробили приблизний графік відключення світло для населення. Віялові відключення світла почали діяти на Львівщині 25 жовтня.

«Львівобленерго» наголошує, що графіки аварійних відключень вводять за розпорядженням «Укренерго» відповідно до оперативної ситуації в енергосистемі України.

Якщо через ситуацію в країні необхідно буде знову застосувати аварійні відключення електроенергії, то енергетики повідомлять про це додатково.

Електроенергія може бути відсутня також з інших причин, зокрема через аварії або ремонтні роботи в електромережах.