З 25 жовтня на Львівщині почали діяти віялові відключення світла для мешканців

У середу, 26 жовтня, «Львівобленерго» запустило додатковий сервіс для споживачів, де можна отримати інформацію про аварійні відключення світла. Напередодні в області почалися віялові вимкнення світла для мешканців, тому така інформація є дуже затребуваною. Наразі сервіс працює в тестовому режимі.

Досі на сайті «Львівобленерго» у розділі «Чому немає світла» були дані лише про всі фактичні вимкнення.

У новому сервісі цього розділу споживачі зможуть знайти свою групу у графіку аварійних відключень за своєю адресою, прогнозовані години відсутності електроенергії, дізнатись, чи введені такі графіки зараз чи ні, і для яких груп. Для цього потрібно ввести номер особового рахунку абонента.

За номером абонента можна дізнатися приблизний час відключення світла у конкретний день (скріншот з сайту ЛОЕ)

У «Львівобленерго» уточнили ZAXID.NET, що сервіс наразі працює у тестовому режимі, тому можливі перебої в його роботі. Неполадки обіцяють виправити упродовж кількох днів.

Вранці 26 жовтня на сайті «Львівобленерго» опублікували детальний перелік вулиць, які входять до кожної з груп (великі населені пункти розділені між кількома групами).

Перша група (xlsx-файл)

Друга група (xlsx-файл)

Третя група (xlsx-файл)

Четверта група (xlsx-файл)

Нагадаємо, у вівторок, 25 жовтня, на Львівщині почали діяти віялові відключення електропостачання для населення. Раніше енергетики попереджали, що віялові відключення є аварійними, тому вказати заздалегідь точний час і адресу, де не буде світла, неможливо. Електроенергія може бути відсутня також з інших причин, зокрема, через аварії або ремонтні роботи в електромережах.