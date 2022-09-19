Часто напруга у будинку стрибає через занадто велику кількість електроприладів, які працюють одночасно

Українці готуються до дуже складної зими, намагаючись забезпечити себе і свої помешкання всім необхідним. Зараз триває бум на обігрівачі, а це означає, що у будинках значно зросте кількість споживання електроенергії. Це може призвести до перепадів напруги – явища, яке вкрай негативно впливає на побутову техніку та електромережі. Особливо це стосується старих будинків, де мережі і без того перебувають у зношеному стані.

ZAXID.NET розповідає, що можна зробити вже зараз, аби забезпечити свою домівку від перебоїв напруги.

Чому стрибає напруга?

Стрибками напруги називають різку та значну зміну вольтажу електромережі. Насамперед, на якість та стабільність постачання електроенергії впливають два основних фактори: дотримання безперервного балансу між виробництвом та споживанням електроенергії в енергосистемі, а також технічний стан мереж (ліній електропередачі, трансформаторів тощо). А в Україні зношеність електромереж – одна з основних проблем на ринку енергетики.

До стрибків напруги в мережі може призвести також включення до неї потужного приладу, що має високий рівень енергоспоживання. Практика показує, що найчастіше такі ситуації трапляються у зимовий період – цьому сприяє той факт, що люди більше перебувають вдома й експлуатують різну техніку. Окрім того, погіршує ситуацію необхідність увімкнення обігрівачів, які є одними з найпотужніших побутових приладів.

Також часто проводка у житлі просто не розрахована на сильні навантаження. Комунікації занадто старі, їхній перетин не дозволяє нормально експлуатувати сучасну пральну машинку, пилосос, обігрівач та ще кілька приладів одночасно. Саме тому увімкнення нового приладу до мережі призводить до загального падіння вольтажу, а його відключення – до стрибка у більший бік.

Як зрозуміти, що з напругою в будинку чи квартирі щось негаразд?

Найкращий варіант, щоб визначити, чи є у вашому помешканні перепади напруги – це скористатися мультиметром, заміряючи і записуючи отримані результати в різні періоди часу. При нормальній роботі напруга в електромережі складає 220 Вольт (однофазна мережа). Електричні прилади можуть нормально функціонувати, якщо допустима норма буде на 5-10% вища. Тобто, вольтаж, який нижчий від 198 Вольт і вищий за 242 Вольти – це вже проблема.

Зрозуміло, що мало хто має мультиметр вдома, тому є ще кілька простих показників, які вказують на проблеми з напругою:

Мерехтіння або тьмяне світіння ламп, досить часте їх перегорання;

Порушення в роботі побутової техніки: повільно нагріваються ТЕН, гудуть трансформатори, скидаються таймери, прилади не включаються або виходять з ладу без видимих причин.

Якщо ви помічаєте такі ознаки, то варто зателефонувати в енергопостачальну компанію, повідомити про проблему і вимагати її вирішення.

Як впливають перепади напруги на техніку вдома?

Показник низької напруги призводить до того, що прилади можуть не ввімкнутися, а занадто великий стрибок напруги призводить до пробою в ізоляції, що стає причиною виходу з ладу техніки. Також є великий ризик виникнення пожежі, особливо у старих будинках, де мережа перебуває в аварійному стані.

Що робити, щоб захиститись від перепаду напруги вдома?

Існує декілька способів убезпечити себе від негативних наслідків перепадів напруги:

Вимикайте з розетки прилади, якими ви користуєтесь рідко. Наприклад, якщо ви не перете речі щодня, то пральну машину не варто тримати постійно увімкненою в розетку. Якщо ви їдете у відпустку чи відрядження і вдома нікого не буде, то теж варто вимкнути електроприлади з розетки – це може суттєво продовжити термін їхньої роботи.

Встановіть реле напруги або стабілізатор для техніки. Реле працює таким чином, що коли цей пристрій фіксує перепад напруги, він вимикає усі побутові прилади, а коли напруга стабілізується, то подає сигнал, що техніку можна вмикати. Ви можете купити пристрій на всю квартиру або розеточное реле для коженго приладу окремо. Стабілізатор ж коригує рівень напруги, тим самим захищає техніку від перегорання. Найчастіше стабілізатори встановлюють для стабільної роботи котлів та холодильників.

Придбайте генератор. Цей варіант більше підходить для власників приватних будинків, але існують генератори, які підходять і для багатоповерхівок. Генератори використовують як резервне джерело живлення. Вони подають електричну енергію, якщо у мережі вона відключена або ж взагалі відсутня. Найпопялурнішими є бензинові та дизельні генератори, які можуть в середньому працювати 7-8 годин після запуску (хоча все залежить від навантаження).

Встановіть пристрій безперебійного живлення UPS – це автоматичний пристрій, що дозволяє приєднаному до нього обладнанню деякий час працювати від акумуляторів, якщо зникає світло чи є перепади напруги. Пристрої, які допоможуть уникнути негативних наслідків перепадів напруги вдома

За матеріалами Elektrika, Про все, Проф-Ремонт, Української енергетики, 5 Watt та Технарів.

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