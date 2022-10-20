Запроваджені обмеження стосуються промислових підприємств

У четвер, 20 жовтня, для промислових підприємств Львівщини запровадили обмеження споживання електричної енергії. Для побутових споживачів наразі графіки відключень не заплановані.

«Сьогодні на Львівщині згідно з розпорядженням головного диспетчера РДЦ Західного регіону НЕК «Укренерго» введений графік обмеження споживання електричної енергії та графік обмеження потужності для промислових споживачів», – йдеться у повідомленні «Львівобленерго», поширеному вранці 20 жовтня.

У «Львівобленерго» зазначили, що всі ті промислові споживачі, які внесені до графіку, повідомлені про ситуацію та повинні виконати доведені обсяги зниження.

Стосовно побутових споживачів Львівщини, наразі графіків відключень немає.

Раніше голова Львівської ОВА Максим Козицький закликав промислові підприємства Львівщини перейти на роботу у нічний час.