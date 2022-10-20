Максимальне скорочення споживання електроенергії в денний час дозволить уникнути відключень

Голова Львівської ОВА Максим Козицький вкотре закликав мешканців Львівщини обмежити використання електроенергії у денний час, а промисловим підприємствам запропонував переходити на нічний режим роботи.

У своєму зверненні, поширеному у ніч на 20 жовтня, голова ЛОВА наголосив, що такі заходи необхідні, щоб уникнути відключень електроенергії.

«Промислові підприємства прошу розглянути можливість переходу на роботу у нічний час», – написав Максим Козицький у Facebook.

Також закликав підприємців обмежити використання зовнішньої реклами, підсвіток, особливо в пікові години споживання електроенергії – з 08:00 до 11:00 та зі 17:00 до 23:00, а також під час комендантської години – з 00:00 до 05:00.

Голова ЛОВА вкотре попросив мешканців найбільш енерговитратні прилади (бойлери, пральні та посудомийні машини, кондиціонери, порохотяги тощо) використовувати вночі з 00:00 до 05:00.

«Від 10 жовтня ворог завдав по енергосистемі України більше ударів, ніж за усі попередні місяці повномасштабної війни. Наші енергетики роблять надможливе, щоб у всіх нас була електроенергія. І їм вдається. Але ці обмеження необхідні, щоб наша енергосистема витримала. Від вас залежить. Вистоїмо!», – пояснив Максим Козицький.