Із середи, 19 жовтня, на Львівщині скоротили тривалість комендантської години, яка відтепер триватиме п’ять годин – із 00:00 до 05:00. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Нововведення починають діяти із 19 жовтня. Очільник області нагадав, що під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці без спеціальних перепусток та документів, які посвідчують особу.

Нагадаємо, що раніше комендантська година у Львівській області тривала із 23:00 до 06:00.

Додамо, що у ніч на 20 жовтня із 00:00 до 6:00 частина вулиць Львова буде без електроенергії. «Львівобленерго» не вказувало конкретних адрес з міркувань безпеки.