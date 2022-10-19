Знеструмлення пов'язане з ремонтними роботами

Після опівночі 19 жовтня частина вулиць Львова буде без електроенергії. Про це повідомило «Львівобленерго», не вказуючи конкретних адрес з міркувань безпеки. Електроенергії не буде з 00:00 до 6:00.

«Частина Львова буде без електроенергії сьогодні вночі у зв’язку із ремонтними роботами в електромережах, які пов’язані з ліквідацією наслідків ракетних атак. Надати інформацію про точні адреси та вулиці, де буде відсутня електроенергія, немає можливості з міркувань безпеки», – зазначили в «Львівобленерго».

Наступного дня, 20 жовтня, можливі перерви в електропостачанні частини вулиць Львова.

Нагадаємо, у понеділок, 10 жовтня, Львівщину атакували 15 крилатими ракетами, 8 з них влучили в об’єкти енергетичної інфраструктури. Через ракетну атаку понад 1000 населених пунктів Львівщини опинились без світла, у тому числі місто Львів. Наступного дня росіяни знову завдали ракетного удару по двох об’єктах енергетичної інфраструктури. У Львові без електропостачання залишилось близько 30% міста.