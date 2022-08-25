Порушник комендантської години мав при собі незареєстрований пістолет

У четвер вночі, 25 серпня, у Львові під час комендантської години патрульні затримали 51-річного львів’янина з пістолетом.

Як розповіли в патрульній поліції Львівщини, близько 1:00 ночі, патрулюючи на вул. Гетьмана Мазепи, поліцейські помітили чоловіка, який порушив комендантську годину.

Незареєстрований пістолет вилучили, на місце викликали слідчих

Під час спілкування з поліцейськими 51-річний чоловік нервував та не міг пояснити, куди прямує. Під час поверхневої перевірки у нього виявили пістолет з набоями. Дозволу на зберігання та носіння зброї львів’янин не мав.

Для подальшого з’ясування всіх обставин та надання правової кваліфікації діям чоловіка патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу.