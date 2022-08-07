17-річний мешканець Донецька (на фото) перебував у розшуку поліції за квартирні крадіжки

В ніч на неділю, 7 серпня, у Львові поліція разом із тероборонцівцями затримали 17-річного порушника комендантської години. Як виявилося згодом, юнака розшукує поліція Донецької області за вчинені ним крадіжки, про це повідомила прес-служба поліції.

Як повідомляє поліція, вночі до патрульних звернулися працівники територіальної оборони. Вони повідомили, що на вул. Під Дубом кілька підозрілих осіб порушують комендантську годину.

Під час розмови з порушниками, поліцейські встановили, що ці люди вже були раніше судимі за кримінальні правопорушення. Окрім того у компанії був юнак, який зараз перебуває у розшуку поліції.

17-річний мешканець Донецька розшукується Краматорським районним управлінням поліції за квартирні крадіжки – це ч. 3 ст. 185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище) ККУ.

Патрульні супроводили хлопця у найближчий відділок поліції.