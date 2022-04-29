Львівські патрульні викрили чоловіка, який майже півтора року перебував у розшуку за викрадення автомобіля. Поліцейські затримали його, коли зупинили для перевірки мікроавтобус, яких їхав містом під час комендантської години.

«Вночі на вулиці Липинського львівські патрульні зупинили Mercedes-Benz Sprinter. Під час перевірки документів один із пасажирів помітно нервував. Встановивши його особу, поліцейські з’ясували, що 21-річний молодий чоловік перебуває у розшуку», – повідомили 29 квітня у прес-службі патрульної поліції Львова.

Півтора року чоловік переховувався від слідства, затримали його випадково в іншій частині країни (фото патрульної поліції)

Мешканець Сум був оголошений у розшук одеською поліцією у грудні 2020 року за ч. 1 ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом). Весь цей час він переховувався від слідства.

Патрульні доставили затриманого у відділ поліції для встановлення обставин.