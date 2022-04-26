37-річного чоловіка розшукували за збут наркотиків

У Львові патрульні інспектори затримали чоловіка, який перебував у міжнародному розшуку Інтерполу з 2007 року. Його викрили під час перевірки автомобіля, який зупинили поліцейські.

Як розповіли у прес-службі патрульної поліції Львова, 25 квітня близько 23:00 на вулиці Сигнівка патрульні зупинили автомобіль ВАЗ 21150. Один із пасажирів помітно нервував.

«Під час встановлення його особи поліцейські з'ясували, що 37-річний українець перебуває в міжнародному розшуку Інтерполу з 2007 року за ч. 1 ст. 309 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту)», – повідомили у патрульній поліції.

Тоді, у 2007 році, суд обрав для нього міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Однак чоловіку вдалося втекти від правосуддя і 15 років переховуватися від слідства.

Тепер його патрульні доставили у відділ поліції. Втікача помістять в СІЗО.