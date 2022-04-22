Після затримання поліцейські знайшли шість закладок, які встиг розкласти наркоторгівець

На Хмельниччині суд призначив 25-річному закладчику 6 років ув'язнення. Чоловік продавав наркотики в Старокостянтинові через Telegram, згортки з психотропом PVP він закопував у вигляді закладок.

Про вирок Старокостянтинівського райсуду стало відомо у п'ятницю, 22 квітня, після повідомлення прес-служби поліції Хмельниччини. У суді прокурор довів, що 25-річний чоловік через Telegram продавав психотроп PVP. Наркотики він продавав методом закладок.

«Під час затримання у чоловіка вилучили 37 згортків з наркотичною речовиною. Також, опрацювавши інформацію з телефона зловмисника, поліцейські знайшли 6 закладок з PVP в різних куточках міста Старокостянтинів», – зазначають у поліції.

Суд визнав чоловіка винним у порушенні ч.2, 3 ст. 307 ККУ (збут особливо небезпечної психотропної речовини, вчинений повторно) та призначив йому 6 років і 1 місяць ув'язнення. Крім того, у підсудного конфіскують майно.