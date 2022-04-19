Для цього водія це вже другий за рік адмінпротокол за водіння у стані сп'яніння

На одному з блокпостів Хмельницького поліція зупинила 25-річного водія BMW X5, який мав однаки наркотичного сп'яніння. Крім того, у нього знайшли пакет з білим порошком, імовірно, наркотиком. Виявилось, що протягом року на чоловіка вже складали протокол за п'яне водіння. Цього разу йому загрожує 34 тис. грн штрафу.

Як повідомила прес-служба патрульної поліції Хмельниччини, водія з ознаками наркотичного сп'яніння зупинили у понеділок, 18 квітня, на одному з блокпостів міста. Під час поверхневої перевірки в гаманці водія знайшли поліетиленовий пакет червоного кольору з вмістом порошкоподібної речовини білого кольору.

«Під час спілкування у водія BMW патрульні виявили явні ознаки наркотичного сп’яніння. Від проходження огляду на стан сп’яніння водій відмовився у встановленому законом порядку», – йдеться у повідомленні.

На водія склали адмінпротоколи за двома статтями КУпАП: ч.2 ст. 130 (керування у стані наркотичного сп'яніння, вчинене повторно протягом року) та ч.4 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування). Санкція статті за п'яне водіння передбачає 34 тис. грн штрафу та позбавлення водійського посвідчення на три роки.

Автомобіль поліцейські вилучили на спецмайданчик. Також на місце приїхала слідчо-оперативна група, вона вилучила наркотики для експертизи.