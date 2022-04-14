П'яна водійка спричинила зіткнення з трьома автомобілями, а тоді в'їхала у стіну магазину

П'яна водійка Audi Q7, яка спричинила смертельну аварію в Шепетівці, перебуватиме у СІЗО без права внесення застави. Таке рішення прийняв апеляційний суд. Відомо, що суд першої інстанції дозволив їй вийти під заставу в 200 тис. грн, втім, прокуратура успішно оскаржила це рішення.

Аварія сталась 4 квітня у місті Шепетівка на Хмельниччині. П'яна 30-річна водійка Audi Q7 спричинила зіткнення з трьома автомобілями, а тоді в'їхала у стіну магазину. Також жінка наїхала на 83-річного пішохода, він помер у лікарні наступного дня.

Після аварії водійку затримали, вона перебувала у СІЗО. «Після оголошення їй про підозру слідчі за процесуального керівництва прокуратури звернулись із клопотанням до суду про обрання їй найсуворішого запобіжного заходу – тримання під вартою. Однак, Хмельницький міськрайонний суд частково задовольнив клопотання, надавши підозрюваній можливість внесення застави у розмірі майже 200 тисяч гривень», – повідомила прес-служба прокуратури області.

Не погоджуючись з позицією суду, прокурори внесли апеляційну скаргу, яка була задоволена. Відтак жінка буде перебувати під вартою без можливості внесення застави.

Зазначимо, що наразі справу кваліфікують за ч.3 ст. 286-1 ККУ (керування у стані сп'яніння, що спричинило загибель людини). Водійці загрожує від п'яти до десяти років тюрми з позбавленням права керувати транспортом на такий же термін.