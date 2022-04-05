Жінка спричинила зіткнення з трьома автомобілями, після чого в'їхала у стіну магазину

У місті Шепетівка Хмельницької області п'яна 30-річна водійка Audi Q7 спричинила аварію з трьома автомобілями, після чого врізалась у магазин. Внаслідок ДТП постраждав 83-річний пішохід, на якого наїхала жінка, він помер у лікарні наступного дня. Виявилось, що за кермом водійка перебувала у стані сильного алкогольного сп'яніння. За скоєне їй загрожує до десяти років тюрми.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, аварія сталась 13:30 у понеділок, 4 квітня. На вулиці Героїв Небесної Сотні у місті Шепетівка водійка Audi Q7 виїхала на смугу зустрічного руху та спричинила зіткнення одразу з трьома автомобілями. Після цього вона в'їхала у стіну магазину.

Під колеса автомобіля потрапив 83-річний пішохід, який отримав важкі травми. Внаслідок аварії він помер у лікарні наступного дня, 5 квітня. Решта учасників ДТП серйозних тілесних ушкоджень не отримали.

«Поліцейські затримали жінку в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Перевірка показала, що вона перебувала за кермом у стані сильного алкогольного сп’яніння. Наразі вирішується питання про оголошення затриманій про підозру та обрання їй запобіжного заходу», – йдеться у повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286-1 ККУ (керування у стані сп'яніння, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає до десяти років тюрми.