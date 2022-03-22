Після наїзду на трьох пішоходів автомобіль з'їхав у кювет і врізався в дерево

У Хмельницькому 40-річний водій у стані сп'яніння наїхав на трьох пішоходів і втік з місця аварії. Згодом чоловіка затримала поліція. Відомо, що двоє потерпілих отримали допомогу на місці ДТП без госпіталізації, натомість третій постраждалий потрапив до лікарні з переломом ноги. За скоєне винуватцю аварію загрожує до трьох років тюрми.

Як повідомили у прес-службі поліції Хмельниччини, аварія сталась близько 16:35 у понеділок, 21 березня. На вулиці Вокзальній у Хмельницькому 40-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Skoda A5, допустив наїзд на трьох пішоходів — 41-річну жінку та двох чоловіків 40 та 26 років.

Далі він з’їхав у кювет та врізався у дерево. Двом потерпілим надали медичну допомогу без госпіталізації. Одного з чоловіків з переломом ноги ушпиталили.

«Після скоєного водій втік з місця ДТП. Проте поліцейські швидко його розшукали і доставили у відділок. Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України», – йдеться у повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння). Санкція статті передбачає до трьох років ув’язнення.