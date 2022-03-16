Водієві загрожує до восьми років позбавлення волі

Смертельна автопригода сталася у вівторок, 15 березня о 19:20 біля села Захарівці під Хмельницьким. 33-річний водій Volkswagen Transporter наїхав на 53-річного велосипедиста на трасі сполученням «Хмельницький — Чорний Острів — Волочиськ». Від одержаних травм велосипедист загинув на місці.

Про автопригоду зі смертельним наслідком поліція в Хмельницькій області повідомила у середу, 16 березня. «31-річний хмельничанин, керуючи автомобілем «Фольксваген Транспортер», допустив наїзд на 53-річного мешканця села Захарівці. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці події», — повідомляє поліція.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, відкрито кримінальне провадження, водія мікроавтобуса затримали. Винуватцю аварії загрожує до восьми років позбавлення волі.