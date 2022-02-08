Автомобіль 41-річного водія відзвезли на арештмайданчик

На пішохідному переході у Хмельницькому водій Skoda Octavia збив 8-річну дівчинку. Внаслідок наїзду дівчинка отримала перелом ключиці, її з місця ДТП відвезли до травматологічного відділення міської дитячої лікарні.

Як повідомила у вівторок, 8 лютого, прес-служба Нацполіції Хмельницької області, ДТП на вул. Козацькій сталася ввечері понеділка, 7 лютого. «41-річний місцевий житель на автомобілі Skoda Octavia скоїв наїзд на 8-річну дівчинку, яка перетинала дорогу по «зебрі». У результаті ДТП потерпіла отримала перелом ключиці й була госпіталізована до травматологічного відділення міської дитячої лікарні», – відзначили правоохоронці.

За фактом наїзду слідчі Хмельницького райуправління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Автомобіль наразі відвезли на арештмайданчик. За наїзд на школярку водію загрожує штраф до 8,5 тис. грн, арешт або обмеження волі до трьох років.