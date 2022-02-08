За скоєння ДТП блогер заплатить 850 грн штрафу

У центрі Чернівців місцевий блогер Олексій Друк, відомий в Instagram як Лесик, влаштував потрійну ДТП. Чоловік на Chrysler 200 виїжджав з парковки й не пропустив Mercedes. Внаслідок зіткнення автомобіль блогера в’їхав також в припаркований поруч мінівен. Про потрійну аварію в центрі Чернівців ZAXID.NET повідомила речниця патрульної поліції Юлія Замерзляк. Цю інформацію підтвердив й сам блогер, опублікувавши відео ДТП в Instagram.

«Водій на автомобілі марки Chrysler 200 виїжджав з прилеглої території та не надав перевагу в русі водієві автівки Mercedes, яка рухалась головною дорогою, внаслідок чого сталось зіткнення. Після удару Chrysler 200 ще вʼїхав у припарковане поруч авто. ДТП без потерпілих. Патрульні оформили ДТП за ст. 124 КУпАП», – розповіла ZAXID.NET Юлія Замерзляк.

За словами самого блогера, автомобіль він не помітив. «Не можу сказати, що я був стомлений, чи хотів спати - ні. Просто є така штука як «Мертва зона» - це коли ти дивишся в одне дзеркало, потім в інше, і машина не попадає в поле зору ні в одне. Так і було в мене: я виїжджав з парковки, не побачив авто ззаду, і трапилось ДТП. Слава Богу, що живий здоровий, а залізо ремонтується», – написав в Instagram Олексій Друк.

Зазначимо, чернівецький блогер відомий в Instagram як Лесик, у нього понад 200 тисяч підписників. У блозі переважно знімає смішні відео та ділиться своїм життям, зокрема частими подорожами. Він є найкращим другом скандального блогера Олександра Заліска, який влаштував так звану «голодну тусу». Між іншим, Олексій Друк був серед гостей на вечірці.

До речі, блогер не вперше потрапив у ДТП. У грудні 2021 року він сам зізнавався, що виїжджаючи з однієї з вулиць Чернівців, на повороті зіткнувся з автомобілем. Тоді, за словами блогера, він не помітив автомобіль, оскільки «дивися не в ліву сторону, а вправо».