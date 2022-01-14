Скандального чернівецького блогера Олександра Заліска оштрафували на 17 тис. грн за порушення карантину під час так званої «голодної туси». Сам блогер не з'явився на судове засідання, замість нього прийшов адвокат, який заявив, що обвинувачений визнає свою вину. Інформацію про штраф Заліску ZAXID.NET повідомив суддя Галицького райсуду Олег Юрків, який і розглядав цю справу.

«Засідання суду відбулось 13 січня. Обвинуваченого Олександра Засліка не було під час розгляду справи. Натомість його адвокат заявив, що обвинувачений визнає свою вину і погоджується на мінімальне покарання. За порушення карантину йому призначено покарання у вигляді 17 тис. грн штрафу», – розповів ZAXID.NET суддя Галицького райсуду Олег Юрків.

Нагадаємо, трапився інцидент з «голодною тусою» у Будинку вчених у Львові 27 листопада. Тоді у день пам'яті жертв Голодоморів 29-річний блогер з Чернівців Олександро Заліско влаштував вечірку в честь свого дня народження. Про неї дізнались завдяки скандальній історії Instagram ведучого Володимира Остапчука, опублікував фото столу й підписав «Голодна туса». Цим інцидентом також зацікавилася поліція. А ввечері 29 листопада на організатора вечірки Олександра Заліска склали протокол за порушення карантинних обмежень за ч.1 ст.44-3 КУпАП.

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