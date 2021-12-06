Популярний в Instagram чернівецький блогер Олександр Заліско раптово для себе став відомий далеко за межами цієї соцмережі. Після святкування дня народження у День пам'яті жертв Голодоморів про нього дізналася, без перебільшення, вся країна. «Голодная туса» принесла блогеру-мільйоннику найбільшу аудиторію у його житті, але все це обернулося скандалом і розірваними контрактами з рекламодавцями, за рахунок яких блогер міг дозволити собі розкішне життя. Та цим не завершилося.

У п'ятницю, 3 грудня, несподівано помер Роман Славітич, директор львівського Будинку вчених, в якому й відбувалося святкування дня народження Заліска. Того ж дня друзі блогера заявили, що сам Заліско потрапив до лікарні з нервовим зривом.

ZAXID.NET розповідає історію Олександра Заліска до скандального святкування у львівському Будинку вчених.

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«Найграндіозніша вечірка року відбулася. Відсвяткувати своє 29-річчя вийшло гучно. Наскільки гучно, що всі раптово стали суперправильними і блогери винні у всіх проблемах світу... Я народився 27 листопада! Я не вибирав цей день. Він вибрав мене! І я не дозволю комусь псувати мій настрій! Святкую так, як захочеться мені!» – такою була перша реакція Олександра Заліска на скандальну вечірку Втім, блогер швидко видалив цей текст зі свого Instagram, залишивши лише фотографії та підпис «29». Навряд, чи він підозрював, що одразу після цього опублікує найпопулярніші свої пости.

Відео зі сльозами, вибаченнями та проханнями припинити потік хейтерських коментарів зібрали більшу аудиторію, ніж будь-який із попередніх гівевеїв Заліска. Вибачення почали записувати й інші учасники святкування, які заявили, що просто не знали про траурний день – «влада» погано доносила цю інформацію ¯\_(ツ)_/¯

Раптово виявилося, що Олександра Заліска госпіталізували. Один з його найближчих друзів Олексій Друк пояснював його нервовий зрив цькуванням у мережі, просив зупинитися, але минув лише день і, схоже, навіть він покинув Заліска.

Чернівецький тамада

Схоже, за кілька років Олександру Заліску вдалося самому здобути свою мільйонну аудиторію в Instagram. Він походить із простої сім'ї, яка продовжує жити у селі під Чернівцями. Хоча навіть заміну вікон у будинку батьків блогер перетворив на рекламу.

29-річний Олександр Заліско народився і виріс у невеликому селі Топорівці за кілька кілометрів від Чернівців. Про його батьків відомо небагато – матір Тетяна, батько Василь, який тривалий час працював звичайним таксистом. У Заліска є ще молодші брат та сестра. Час від часу він публікує в Instagram дописи зі сім'єю, але не вони його зробили таким популярним.

«У рідних спершу було нерозуміння, для чого я це роблю. Коли з‘явилися гроші і успіх, коли в мене все вдалося і з’явився результат, то почали ставитися до цього похвально. Я роблю хорошу справу, нічого поганого нема», – розповідав Олександр Заліско в одному із інтерв'ю.

Освіту він здобув у Чернівцях – у Буковинському державному фінансово-економічному університеті за фахом фінанси та кредит.

Олександр Заліско іноді публікує фото зі своїми батьками – Василем та Тетяною

Єдина згадка про «офіційне» місце роботи Заліска датується ще 2015-м роком, коли блогер (тоді ще – блогер-початківець) безуспішно балотувався від партії «Сила людей» до Чернівецької міськради. У поданих до виборчої комісії документах вказувалося, що він є аспірантом Буковинського державного фінансово-економічного університету. Стати депутатом йому забракло голосів і того ж року він вирішив активніше вести Instagram і познайомився із чернівецьким ведучим Олегом Гринюком.

«Він завжди в університеті проводив різні заходи. Проте ми познайомились у 2015, коли він організовував благодійний збір коштів для хворих дітей і запросив мене як ведучого. Я погодився, бо це була благородна справа. Там і поспілкувались. Наступна зустріч наша була вже на зборі ведучих, Саша «виходив на ринок» і попросив дати поради, я допоміг. Для мене він дуже хороший і класний хлопець», – розповів ZAXID.NET ведучий Олег Гринюк.

Instagram

Починав Заліско як типовий тамада – з весіль та корпоративів. Але поступово почав записувати скетчі – короткі комедійні відео про життя у Чернівцях. Спершу це були сольні сценки, згодом у них почали з'являтися друзі блогера, а поступово там все частіше з'являлися відмітки локальних магазинів чи брендів.

Уже у 2017 Олександр Заліско став популярним за межами Чернівців, увійшовши у п’ятірку найпопулярніших Instagram-вайнерів за версією «Еспресо.TV». На той час у нього було близько 45 тис. підписників, допомагали знімати ці ролики його подруги Дарина Запісочна (також була на скандальному дні народження блогера) та Ірина Пістрюга.

У 2018 блогер взяв участь у кастингу на другий сезон українського серіалу «Школа», заявивши, що йому дуже імпонує серіал, а тому він хотів би знятись у ролі «фізрука» чи «трудовика». Кастинг Заліско не пройшов.

На його Instragram підписувалося все більше людей, скетчів ставало менше, відміток брендів все більше, проте це лише збільшувало його популярність. Зараз Заліско має 1,1 млн підписників. Час від часу він оголошує в себе в Instagram дивні «марафони» – у травні цього року він оголосив марафон по набору ваги і за місяць поправився на 10 кг, а в липні оголосив марафон зі схуднення і за три місяці скинув 21 кг.

Любов до хайпу Заліска добре характеризує його акція навесні 2019 року, коли, імітуючи президентську кампанію, блогер роздавав упаковки гречки у центрі Чернівців. Тоді він заявляв, що має свою виборчу програму, що передбачає «безкоштовні лайки для лікарів» і «100 тисяч підписників матерям за народження третьої дитини».

Гроші

Згідно з системою YouControl, з 2020 року Олександр Заліско зареєстрований підприємцем як організатор свят. Судячи з розцінок на рекламу, блогер непогано заробляв на своїй аудиторії. Розмовне сторіз у нього коштує 20 тис. грн, огляд товару – 30 тис. грн і сам товар. За пост із фото та огляд товару блогер отримував 90 тис. грн.

У різний час із Заліском співпрацювали чимало відомих брендів, серед яких Nivea, Pepsi, «Ельдорадо», «ОККО», «Фокстрот», «Нова пошта», мережа закладів суші Osama, західноукраїнська мережа фастфудів Ozzy.

Після скандалу зі святкуванням дня народження багато українських компаній заявили про припинення співпраці, причому не лише з самим Заліском, а з усіма учасниками «голодної туси» – Metro, «Нова пошта», «Фокстрот», Pepsі, Rozetka, Київстар, Phillips, Tefal, McDonald's, Фокстрот та інші.

«За дві доби мене позбавлено фактично всіх джерел доходу, найбільші національні бренди розірвали угоду і відмовились від співпраці», – жалівся сам Заліско у відео з вибаченнями після свого дня народження.

Особисте

Олександр Заліско неодружений, хоча з 2017 року впродовж року активно публікував в Instagram дописи про свої стосунки з Дариною Запісочною, а згодом із відомою чернівецькою блогеркою Ірою Пістрюгою (в якої зараз також понад 1,1 млн підписників). Пара розійшлася після півторарічних стосунків, після чого Заліско почав публікувати дописи з Інною Скиданюк. Після скандальної вечірки, на якому Інна Скиданюк також була, вона видалила свій акаунт, а через кілька днів відновила, опублікувавши дописи з Будапешта. Жодного співчуття до Заліска у її блозі ми не виявили.

Олександр Заліско часто буває у Львові, його навіть двічі оштрафували за ДТП у центрі Львова. У серпні 2019-го він на BMW X5 зіткнувся із припаркованим Suzuki Vitara. Втім, на місці ДТП він не залишився, а поїхав собі далі. Відтак спершу отримав 340 грн штрафу за саму аварію, а згодом ще 255 грн за те, що покинув місце ДТП.

Попри незнання важливих історичних дат, досі Олександр Заліско не потрапляв у помітні скандали. Він не їздив до Росії, не співпрацює з російськими брендами, і навіть закликає своїх підписників вакцинуватися від коронавірусу.