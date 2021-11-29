Організатор вечірки 29-річний блогер Олександр Заліско наполягає, що має право святкувати свій день народження, як вважає за потрібне

Низка відомих українських компаній і брендів відмовились від співпраці з блогерами, які брали участь у львівській вечірці в національний день жалоби – День пам'яті жертв Голодоморів. Про припинення комерційної співпраці уже заявили мережа гіпермаркетів Metro, Нова Пошта, Фокстрот, Pepsі, Rozetka, Київстар, Jysk Ukraine, Lovare, бренд Andreas Moskin.

Громадський діяч Андрій Смолій у своєму пості в Facebook перерахував і позначив бренди і мережі, які замовляють рекламу в інфлюенсерів, що брали участь у вечірці.

«Ці особи мають платити за свої вчинки і платити найдорожчим в їхньому житті (на жаль це так) – грішми. Десятки українських та міжнародних компаній платять тисячі доларів цим блогерам за рекламу. Думаю, співпраця з цими особами, які влаштовують «голодну тусу», має бути припинена і негайно», – написав Андрій Смолій вранці 29 листопада.

Багато з позначених Смолієм компаній там же, в коментарях до посту, з офіційного акаунту бренду чи мережі почали заявляти про припинення подальшої співпраці.

«Компанія METRO Україна вважає неприйнятним для себе продовжувати співпрацю з блогерами Олександром Заліском, Олександрою Пустовіт, Наталією Литвин, Олександром Куровським, Дариною Запісочною, Тетяною Самбурською та ведучим Володимиром Остапчуком, поведінка та дії яких демонструють зневагу до трагічних подій української історії», – одними з перших відреагували представники компанії «Metro Україна».

Адміністрація львівського Будинку вчених, де власне відбулась скандальна вечірка інстаблогерів, заявила про обман з боку організаторів. Після розголосу у ЗМІ львівська мерія закрила Будинок вчених за карантинні порушення, а поліція вирішила оштрафувати блогера з Чернівців Олександра Заліска на 17 тис. грн.

Сам блогер назвав День пам'яті жерт Голодоморів «важливим днем», але наполягає на прав святкувати власний день народження так, як хочеться йому.

«День пам’яті жертв голодомору – важливий день. І я поважаю людей, які і правда згадують і запалюють свічку. Але не в сторіз в інстаграмі. А щиро. І не кричать популістськими заявами які вони правильні і після сторіз з свічкою ідуть в караоке, на концерт, в ресторан з друзями чи на футбол. До чого це лицемірство? Я народився 27 листопада! І я не дозволю комусь псувати мій настрій! Святкую так, як захочеться мені!», – вважає Олександр Заліско.

Пост Олександра Заліска після скандалу із вечіркою з нагоди його дня народження