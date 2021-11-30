Популярний український телеведучий Володимир Остапчук вибачився за свої коментарі в Instagram стосовно зі скандальної вечірки блогерів у День пам’яті жертв Голодомору. Саме Остапчук, якого найняли ведучим вечірки, підписав своє сторіз з Будинку вчених словами «блогерская голодная туса», які і спровокували гучний скандал. Прикметно, що вибачитися за свої слова Остапчук вирішив лише через два дні після «туси», коли про відмову від співпраці з учасниками вечірки почали масово заявляти великі українські компанії.

ZAXID.NET вирішив докладніше з'ясувати ключові моменти з життя скандального ведучого і його перспективи роботи на телебаченні.

Ведучий, стендап-комік і хороша людина

37-річний Володимир Остапчук народився і виріс в місті Умань на Черкащині, де здобув вищу освіту філолога. Після університету протягом року працював викладачем англійської мови в Уманському аграрному університеті.

У 25-річному віці Остапчук переїхав до Києва, де вирішив вчитися у школі дикторів на телеканалі СТБ. Після завершення навчання Остапчук влаштувався ведучим на Перший автомобільний телеканал, де пропрацював півтора року ведучим.

Після роботи на Першому автомобільному телеканалі Володимир Остапчук працював ведучим розважальних програм на телеканалах «ТЕТ», «2+2», «Інтер». У 2012-му він навіть знявся в епізодичній ролі в популярному російському серіалі «Повернення Мухтара».

28-річний Володимир Остапчук в епізодичній ролі у російському серіалі «Повернення Мухтара»

Проте справжня популярність нього прийшла у 2017 році, коли разом із Олександром Скічком та Тімуром Мірошниченком він став ведучим пісенного конкурсу «Євробачення-2017» в Києві. Незадовго до перемоги у кастингу Володимир Остапчук заявив, що емігрує з родиною у Канаду. Втім пізніше він заперечив свої слова.

Мірошниченко, Скічко та Остапчук на церемонії відкриття Євробачення 2017

Популярність після «Євробачення» суттєво вплинула на його гонорари. Сам Остапчук розповідав, що йому почали платити в 4,5 рази більше за проведення вечірок і весіль, ніж було до «Євробачення».

У 2019 році Остапчук брав участь у шостому сезоні телешоу «Танці з зірками» на телеканалі «1+1». У парі з танцівницею Ілоною Гвоздьовою він посів третє місце у півфіналі шоу.

Володимир Остапчук з Ілоною Гвоздьовою у шоу «Танці з зірками»

Минулого року Остапчук оголосив про початок своє кар'єри стендап-коміка. Того ж року він став ведучим розважального музичного шоу «Маска» на телеканалі «Україна», а у 2021 році на цьому ж каналі почав вести талант-шоу «Співають всі»

Особисте життя

Володимир Остапчук доволі рано одружився – у 23 роки. Він прожив у шлюбі з Оленою Войченко 13 років, у них народилося двоє дітей: 7-річна дочка Емілія і 2-річний син Еван-Олександр.

Володимир Остапчук з донькою Емілією

В Instagram пара Остапчука та Войченко доволі часто публікували сімейні фото та складали враження міцної і щасливою сім’ї.

Весільне фото Володимира Остапчука і Олени Войченко (2007 рік)

Втім у 2020 році під час участі у шоу «Танці з зірками» Остапчук несподівано заявив про розлучення із дружиною. Уже пізніше він написав в Instagram, що насправді не живе з нею ще з 2019 року. Після розлучення Войченко звинуватила Остапчука у постійних зрадах, втім він усе заперечував. Натомість сам Остапчук заявляв, що екс-дружина не дає йому можливості бачитися з дітьми і він навіть звернувся в поліцію.

Незадовго після розлучення із першою дружиною Остапчук одружився вдруге. Обраницею шоумена стала нотаріуска Христина Горняк (Остапчук), з якою він познайомився у 2019 році на весіллі в Італії, де працював ведучим. Своє власне весілля Остапчук з Горняк відсвяткували у жовтні 2020-го року.

Фото з весілля Володимира Остапчука і Христини Горняк (2020 рік)

Після одруження з відомим ведучим Христина Остапчук також стала популярною Instagram-блогеркою. Зараз у неї понад 105 тис. підписників.

Громадянська позиція

У Володимира Остапчука немає конкретної позиції щодо співпраці українського та російського шоу-бізнесу. Сам він стверджує, що не їздить до Росії і не співпрацює з країною-агресором. Разом з тим Остапчук працює на телеканалі «Україна» олігарха Ріната Ахметова. Будучи ведучим талант-шоу «Співають всі» Остапчук публікував в Instagram сторіз з російським співаком Валерієм Меладзе, який був запрошеною зіркою на шоу.

В одному з інтерв’ю Володимир Остапчук заявив, що не співпрацює з Росією і не їздить туди, однак не засуджує тих артистів, які переїхали у РФ: «Я тепло ставлюся до Maruv: вона їздить і там [в РФ], і тут виступає. Якщо люди своєї копійкою голосують за цього артиста, він може виступати. Я проти, щоб штучно обмежувати потік артистів».

Голодомор і скандал

Саме Володимира Остапчука найняв як ведучого для святкування свого дня народження чернівецький інста-блогер Олександр Заліско, заплативши, за даними ЗМІ, йому 4000 доларів. І саме Остапчук жартома назвав вечірку у своєму сторіз «блогерская голодная туса». У День пам’яті жертв Голодоморів такий підпис сприйняли різко негативно, зрештою, як і саму ідею розкішної вечірки у день національної жалоби.

Остапчук був ведучим на вечірці блогерів у Львові в День пам’яті жертв Голодоморів

Вибачився за свої слова Володимир Остапчук лише через два дні після вечірки, коли великі українські компанії почали розривати рекламні контракти з учасниками вечірки.

«Жодним чином мої сторіз не мали відношення до Дня пам’яті. Я розумію, що це мене не виправдовує і часом секундне недумання може мати непоправні наслідки. Я не можу повернутися в минулу суботу і змінити свій вчинок, але я можу вибачитись за нього», – написав Остапчук увечері 29 листопада у своєму Instagram.

Володимир Остапчук вибачився за недоречні сторіз в Instagram

Зараз Володимир Остапчук продовжує працювати ведучим розважального шоу «Маска» на телеканалі «Україна», який, втім, також регулярно ігнорує заборону показувати розважальні шоу у дні національної жалоби. Так, саме в День пам'яті жертв голодоморів, коли Володимир Остапчук розважав блогерів на вечірці у Львові, на каналі «Україна» транслювали шоу «Маска».

Наразі керівництво телеканалу публічно не відреагувало на скандал навколо Остапчука. ZAXID.NET звернувся з запитом до телеканалу «Україна», щоб дізнатись офіційну позицію з цього приводу, але не отримав відповіді на момент публікації цієї статті.

Володимир Остапчук працює ведучим музичного шоу «Маска» на телеканалі «Україна»

Гроші

Володимир Остапчук вважається одним з найпопулярніших та найбільш високооплачуваних ведучих в Україні. На сайтах івент-агенцій вказано, що вартість його послуг стартує від 3000 доларів. Сам ведучий у своєму Instagram раніше розповідав, що в середньому отримує по 5000 доларів за проведення весілля. В одному зі своїх інтерв’ю Остапчук заявив, що найбільша сума, яку він отримав за корпоратив – це 12 тис. доларів.

У вересні 2021 року Володимир Остапчук повідомив (звичайно ж, в Instagram), що разом із дружиною придбав будинок на березі Десни біля Києва.