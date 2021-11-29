У День пам'яті жертв Голодоморів у львівському Будинку вчених блогери влаштували гучну еротичну вечірку

Адміністрація львівського Будинку вчених заявила про обман з боку організаторів вечірки інста-блогерів, яка відбулася у День пам’яті жертв Голодоморів і призвела до публічного скандалу. Після розголосу у ЗМІ львівська мерія закрила Будинок вчених за карантинні порушення, а поліція почала розслідування обставин проведення скандальної вечірки.

Заступник директора Будинку вчених Василь Мастикаш, який і дозволив оренду для приватної вечірки, розповів ZAXID.NET, що організацією святкування дня народження блогера з Чернівців Олександра Заліска займалася агенція-посередник, де його запевнили, що має відбутися святкування «звичайного дня народження», на якому будуть присутні близько 40 осіб – усі будуть вакциновані або ж матимуть негативні ПЛР-тести, як це вимагають обмеження «червоної зони». Насправді ж на святі було понад 100 людей, а відзначення дня народження більше нагадувало еротичну вечірку у стилі БДСМ із залученням сторонніх артистів.

За словами Мастикаша, організатори вечірки заплатили за сім годин оренди зали – з 18:00 до 01:00, проте вартість оренди він відмовився назвати, посилаючись на комерційну таємницю. За словами Марії Яцейко, голови Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки, якій належить Будинок вчених, затверджена орендна плата становить 4000 грн/год, але вона теж відмовилась назвати сплачену блогерами вартість.

«Коли я запитав, які будуть святкування – організаторка лише сказала, що буде встановлена гімнастична конструкція [повітряне кільце]. Запевнила, що це не завдасть шкоду приміщенню. У результаті дуже неприємно, що вони нас обманули, затіяли такий сценарій», – вважає Василь Мастикаш.

Він визнав, що здаючи приміщення в оренду, керівництво Будинку вчених не врахувало, що вечірка запланована на День пам’яті жертв Голодоморів, адже угоду, за його словами, підписували приблизно за місяць до події.

«Тут ми допустили помилку, бо треба було вимагати сценарій, – каже у розмові із ZAXID.NET багаторічний директор Будинку вчених Роман Славітич. – Але на нас починають ображатися у тах випадках, кажуть: що це цензура. Вони обманули, не сказали про те, що буде насправді. Організацією заходу займалася посередниця. Вона десь так то все обкрутила, хитрощами обійшла. Як би я бачив, що там робиться, викликав би поліцію і припинив би це».

«Ми такі обурені, що ви собі просто не уявляєте, – запевнила ZAXID.NET голова Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки Марія Яцейко. – Будинок вчених, відповідно до статуту має право давати приміщення в оренду. Ми дали приміщення в оренду на сімейне торжерство і мали забезпечити температурний режим та карантинні умови. Все решта – в якому форматі буде проходити це сімейне торжество – за це відповідає організатор. А організатор – Мар'яна Заліско. У цьому плані всі питання до неї. Ми переглядаємо з нею співпрацю і надалі з нею співпрацювати не будемо, бо так не можна було зробити».

Мар’яна Заліско, яка займалася організацією святкування блогера Олександра Заліска, є його сестрою. У своєму Instagram вона теж виклала світлини з гучної вечірки. ZAXID.NET не вдалося отримати її коментар. Натомість сам 29-річний іменинник Олександр Заліско заявив, що він пишається своє вечіркою і не бачить у ній нічого неетичного.

Цим інцидентом зацікавилася поліція. Заступник директора Василь Мастикаш розповів, що уже вже ходив давати пояснення слідчим. У поліції Львівщини підтвердили ZAXID.NET, що поліцейські з’ясовують усі обставини події.

У свою чергу міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) у понеділок, 29 листопада, вирішила призупинити діяльність Будинку вчених за карантинні порушення.

Львівський Будинок вчених офіційно належить Львівській обласній організації профспілки працівників освіти і науки, як вказано на офіційному сайті проспілки «на праві приватної власності», хоча будівля належить до списку пам’яток, які не підлягають приватизації. Судячи з сайту Будинку вчених, вся діяльність полягає у здачі приміщень в оренду для різних заходів та святкувань.