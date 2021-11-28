На святкуванні були вульгарні конкурси та еротичні танці

У День пам'яті жертв Голодоморів, 27 листопада, у львівському Будинку вчених, українські блогери влаштували гучну вечірку з елементами еротики. Таким чином Instagram-блогер з Чернівців Олександр Заліско відсвяткував свій день народження. У святкуванні брали участь друзі Заліска, усі вони знімали відео свята та викладали їх в Instagram. Попри критику від своїх же підписників, жоден з блогерів досі не вибачився і навіть не видалив викладених відео та фото.

Блогер Олександр Заліско, організатор свята, має в Instagram більше одного мільйона підписників. Свій день народження він вирішив відсвяткувати 27 листопада, у день, коли в Україні та у всьому світі вшановують жертв Голодоморів. На святкування дня народження Олександра Заліска у Будинок вчених прийшли його друзі блогери-мільйонники, зокрема Наталі Литвин (1 млн підписників), Таня Самбурська (1,5 млн), Валерія Юрченко (1,3 млн), Саша Бо (1,9 млн).

Іменниник Олександр Зінченко в оточенні танцівниць у масках на своєму дні народженні (фото з сторіз Олександра Заліска)

Розважав гостей ведучий Володимир Остапчук. Вечірка була у стилі Show bar, з відвертими конкурсами, еротичними танцями шоу-балету, а тости імениннику проголошували стоячи на столах. Гості не соромилися роздягатися, стояти на столах з їжею та брали участь у вульгарних конкурсах та танцювати.

Сам Володимир Остапчук опублікував фото в сторіз святкового столу з написом російською «Блогерская голодная туса». Згодом це фото зникло з його Instagram.

Фото святкового столу з Instagram Володимира Остапчука, яке він потім стер (фото з сторіз Володимира Остапчука)

Вечірка Олександра Заліска неабияк обурила підписників. Його та інших блогерів засипають негативними коментарями, підписники обурені цинізмом і збоченням, які влаштували блогери.

До слова, через добу після святкування жоден з блогерів не вибачився і не стер відео та фото.

Олександр Заліско народився 27 листопада 1992 року у селі Топорівці Новоселицького району Чернівецької області. Закінчив Буковинський державний фінансово-економічний університет. У 2015 році безуспішно балотувався від партії «Сила людей» до Чернівецької міськради.