За словами його товариша, у Олександра Заліска стався нервовий зрив

Чернівецького блогера Олександра Заліска, який у День пам'яті жертв Голодоморів влаштував гучне святкування дня народження у львівському Будинку вчених, госпіталізували 3 грудня. Раніше він записав відеозвернення, у якому скаржився на масовий булінг з боку користувачів Instagram.

Про госпіталізацію Олександра Заліска повідомив його товариш Олексій Друк, який, до слова, також відвідав скандальну вечірку. Він оприлюднив у Instagram фото, де Заліску надають допомогу медики, та відео із автомобіля швидкої медичної допомоги.

За словами Друка, Олексій Заліско двічі втрачав свідомість і у нього нібито стався нервовий зрив. Пізніше він також опублікував фото блогера під крапельницею та розповів, що той почуває себе уже краще.

фото @lessyk_d / Instagram

За кілька годин до цього Заліско оприлюднив два відеоролики. На одному він відреагував на смерть директора Будинку вчених Романа Славітича. Він висловив співчуття та вибачився за свої вчинки. Після цього він записав ще емоційне відео, де плаче та просить людей перестати звинувачувати у смерті чоловіка та писати жорстокі коментарі.

Зазначимо, що на смерть директора Будинку вчених відреагував і телеведучий Володимир Остапчук, який і став автором звороту «голодна туса». Він також висловив співчуття рідним Славітича своїх підписників «стишитися і подумати про легкість, з якою кидаємо каміння в інших». На відміну від Заліска, коментарі до свого допису Остапчук передбачливо вимкнув.

75-річний директора Будинку вчених Роман Славітич раптово помер зранку 3 грудня у Львівській міськраді, куди прийшов з візитом до заступника мера Андрія Москаленка. Його провели у кабінет, де йому стало зле, він знепритомнів. Співробітники міськради одразу викликали «швидку» і почали надавати першу допомогу, однак врятувати його не вдалося.

Нагадаємо, що цього тижня львівський Будинок вчених опинився в центрі публічного скандалу через вечірку інста-блогерів у День пам'яті жертв Голодоморів. Наступного ж дня міська влада заборонила роботу Будинку вчених на невизначений термін, а поліція почала розслідування.

Тоді адміністрація Будинку вчених, зокрема, і Роман Славітич, заявляли про обман з боку організаторів вечірки, які замість світкування звичайного дня народження на 40 осіб влаштували еротичну вечірку на 100 людей у стилі БДСМ із залученням сторонніх артистів.