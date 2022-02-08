Їздитиме новий потяг по буднях з 28 лютого

«Укрзалізниця» з 28 лютого запускає експериментальний дизель-поїзд «Львів – Коломия», який курсуватиме через Тернопіль та Чернівці. Їздитиме він по буднях, поїздка складатиме 6 годин. Маршрут обслуговуватиме тривагонний поїзд 2021 року виробництва ДПКр-3. Про запуск додаткового потягу в понеділок, 7 лютого, повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

«З 28 лютого АТ «Укрзалізниця» призначає експериментальне курсування дизель-поїзда № 812/813 «Львів – Тернопіль – Чернівці – Коломия». Він долатиме відстань від Чернівців до Львова трохи більше ніж за 6 годин, сполучатиме обласні центри Галичини та Буковини з містами Чортків, Заліщики, селищем Кострижівка, станцією Стефанешти та іншими населеними пунктами» – йдеться повідомленні прес-служби компанії.

Потяг курсуватиме по буднях. Він виїжджатиме зі Львова о 07:17, з Тернополя о 09:10, з Чернівців о 13:33 та прибуватиме до Коломиї о 14:34. Зворотно виїзд з Коломиї о 16:03, з Чернівців о 17:12, з Тернополя о 21:38 та прибуття до Львова о 23:27.

Салон нового тривагонного поїзда ДПКр-3

Зазначимо, на маршруті курсуватиме тривагонний поїзд ДПКр-3 2021 року виробництва. На сайті залізниці наразі не можна купити квиток на новий потяг.