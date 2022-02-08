7 лютого на перегоні «Здолбунів-Львів» вантажний потяг збив чоловіка. Нещасний випадок трапився близько 13:30 у селі Ожидів Золочівського району.

28-річний мешканець Золочівського району вижив, його шпиталізували у реанімацію.

«Встановлено, що на момент наїзду потерпілий перебував у стані алкогольного сп’яніння», — повідомили у поліції Львівщини.

Чоловік вийшов на колію у нетверезому стані (фото поліції)

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.276 ККУ (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту).