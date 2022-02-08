У Золочівському районі 28-річного чоловіка збив вантажний потяг
Чоловік був у нетверезому стані
Суспільство — Орися Шиян, 0 0
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7 лютого на перегоні «Здолбунів-Львів» вантажний потяг збив чоловіка. Нещасний випадок трапився близько 13:30 у селі Ожидів Золочівського району.
28-річний мешканець Золочівського району вижив, його шпиталізували у реанімацію.
«Встановлено, що на момент наїзду потерпілий перебував у стані алкогольного сп’яніння», — повідомили у поліції Львівщини.
Чоловік вийшов на колію у нетверезому стані (фото поліції)
За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.276 ККУ (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту).
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