Пасажирський поїзд сполученням «Київ-Чоп» збив на смерть пішохода, який йшов по колії назустріч

У вівторок вночі, 1 лютого, поблизу залізничної станції «Золочів» пасажирський поїзд сполученням «Київ-Чоп» збив на смерть пішохода. Загиблим виявився 49-річний місцевий мешканець. У департаменті цивільного захисту ЛОДА повідомили, що трагічний інцидент стався близько 22:30 на під’їзді до залізничної станції «Золочів». Пасажирський поїзд №60 сполученням «Київ-Чоп», який рухався в напрямку до Києва, збив на смерть пішохода, який йшов по колії у зустрічному з поїздом напрямку. Унаслідок наїзду пішохід загинув на місці. Поліцейські вже встановили особу загиблого – ним виявився 49-річний місцевий мешканець. Наразі встановлюють усі обставини події.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter