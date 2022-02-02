Біля Золочева пасажирський поїзд збив пішохода, який йшов по колії
Суспільство — Наталія Шутка, 0 0
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Пасажирський поїзд сполученням «Київ-Чоп» збив на смерть пішохода, який йшов по колії назустріч
У вівторок вночі, 1 лютого, поблизу залізничної станції «Золочів» пасажирський поїзд сполученням «Київ-Чоп» збив на смерть пішохода. Загиблим виявився 49-річний місцевий мешканець.
У департаменті цивільного захисту ЛОДА повідомили, що трагічний інцидент стався близько 22:30 на під’їзді до залізничної станції «Золочів». Пасажирський поїзд №60 сполученням «Київ-Чоп», який рухався в напрямку до Києва, збив на смерть пішохода, який йшов по колії у зустрічному з поїздом напрямку.
Унаслідок наїзду пішохід загинув на місці. Поліцейські вже встановили особу загиблого – ним виявився 49-річний місцевий мешканець. Наразі встановлюють усі обставини події.
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