На перегоні неподалік Дрогобича поїзд збив 63-річного місцевого жителя. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, нещасний випадок стався у п'ятницю, 17 грудня, близько 16:45 на перегоні «Дрогобич - Гаї». Пасажирський поїзд №22 сполученням «Трускавець - Харків» наїхав на 63-річного мешканця села Болехівці. Чоловік загинув на місці події.

Обставини цієї події встановлює поліція.