В ніч на суботу, 29 січня, поїзд сполученням «Ужгород – Лисичанськ» збив двох людей на перегоні у Пустомитах. Жінка від отриманих травм загинула одразу, чоловік помер у лікарні, повідомили у прес-службі департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА.

Нещасний випадок стався о 02:15 ночі на перегогні «Щирець – Глинна-Наварія». Поїзд №46 сполученням «Ужгород – Лисичанськ» наїхав на двох людей, мешканців Пустомит.

Двоє людей потрапили під колеса поїзда і загинули

42-річна жінка від отриманих травм загинула на місці. Попри те, що 51-річного чоловіка намагалися врятувати лікарі, він помер у лікарні.

Поліція відкрила кримінальне провадження і встановлює причини та обставини цієї аварії.