Хлопець зненацька кинувся під поїзд, машиніст не встиг загальмувати

17-річний учень профтехучилища з Дубна на Рівненщині у неділю ввечері кинувся під поїзд і загинув. Трагедія сталася на станції Дубно під час прибуття швидкісного поїзда Львів-Київ. Передсмертної записки у загиблого не було, що штовхнуло його до самогубства, з’ясовує поліції.

Повідомлення про те, що поїзд збив людину, надійшло до поліції у неділю, 23 січня, о 20:10 від чергової залізничної станції Дубно. Слідчо-оперативна група Дубенського районного відділу поліції на місці події з’ясувала, що машиніст швидкісного потяга Львів-Київ, помітивши людину на коліях, подавав звукові сигнали та застосував екстрене гальмування, але уникнути наїзду йому не вдалося. Зі слів його помічника машиніста, чоловік стояв на сусідній колії, а при наближенні поїзда зненацька вибіг і ліг на рейки.

«Загиблим виявився 17-річний дубенчанин, учень одного із профтехучилищ. Передсмертної записки при ньому виявлено не було. Слідчі вилучили паспорт і мобільний телефон», — ідеться у повідомленні поліції.

Хлопець мешкав з матір’ю, старшим братом і вітчимом. Зі слів членів сім’ї, серйозних конфліктів між ними не було. Того дня відпочивав з друзями, близько 17:30 мав повертатися додому.

Відкрито кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією ч. 3 ст. 276 ККУ (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людини), поліцейські встановлюють обставини загибелі неповнолітнього.