На залізничному переїзді у Мукачеві 50-річний чоловік потрапив під поїзд. Відомо, що постраждалий переходив колію та не помітив наближення потяга. Швидку на місце інциденту викликав черговий залізниці. Наразі потерпілий у лікарні у важкому стані.

Як повідомляє прес-служба Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги, виклик про наїзд потяга на людину надійшов медикам о 03:55 суботи, 1 січня. Аварія сталася на вулиці Верховинській у Мукачеві.

Постраждалий – 50-річний чоловік, який переходив колію і не побачив поїзд. «На виклик виїжджала бригада №708бь – лікар Володимир Макусій та фельдшер Діана Дідун. Медики надали травмованому догоспітальну допомогу і транспортували його до Мукачівської лікарні», – йдеться у повідомленні прес-служби.

Внаслідок наїзду потяга чоловік отримав дуже важку черепно-мозкову травму. Наразі він перебуває у реанімації на штучній вентиляції легень.